Пассажиры «Малазийских авиалиний» связали мужчину, угрожавшего взорвать самолет

Самолет «Малазийских авиалиний» рейсом MH128 на Куала-Лумпур был вынужден вернуться в аэропорт вылета - Мельбурн - из-за «вызывающего поведения» одного из пассажиров, передало BBC со ссылкой на сообщение авиакомпании. В сообщении говорится, что пилот прервал рейс после попытки пассажира прорваться в кабину, угрожая взрывчаткой.

Однако пассажиры (11 человек) смогли связать мужчину. Самолет примерно через полчаса после инцидента, в 23.41 местного времени (16.41 мск), приземлился в аэропорту Мельбурна и запросил о содействии службы безопасности, передает Daily Star. Позднее СМИ уточнили тип воздушного судна - А330 и то, что мужчина держал в руках «электронное устройство». Аэропорт Мельбурна закрыт для полетов, сообщила The Sydney Morning Herald.

В Мельбурне с 23 по 25 мая проходила конференция CeBIT Australia. По неподтвержденным сообщениям из соцсетей, на борту мог находиться руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, участвовавший в конференции. Сотрудники «Лаборатории» проверяют сообщения.