«Украинская правда»: При взрыве в Киеве убит руководитель спецназа разведки минобороны

При взрыве в Соломенском районе Киева погиб руководитель спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на предварительные данные источников. Собеседник издания в минобороны сказал, что это чиновник ведомства Максим Шаповал. Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший руководил спецназом ГУРа.

Погиб военный 1978 года рождения, по факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт», сообщил УНИАН директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. По его словам, в машине погибшего сработало взрывное устройство. «Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий», – добавил представитель МВД.

Ранее стало известно о мощном взрыве у пересечения улиц Соломенской и Механизаторов, сообщалось, что Mercedes взорвался на ходу.

При взрыве пострадали двое, сообщает УНИАН. Осколочные ранения ног получила женщина 1990 года рождения, сообщила пресс-служба полиции Киева. Представитель МВД Шевченко также сообщил каналу «112 Украина», что еще пострадал пожилой мужчина, который «получил какое-то легкое повреждение или просто получил какую-то небольшую психологическую травму». Оба пострадавших доставлены в больницы.