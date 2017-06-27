Полиция подтвердила гибель человека при взрыве автомобиля в Киеве

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве подтвердили гибель человека при взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева во вторник утром.

«В 8.16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes... В результате происшествия погиб водитель», – говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

В полиции добавили, что также при взрыве пострадала женщина 1990 года рождения. «Ей по ногам попали осколки», – уточнила она в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

23 июня произошел взрыв во внедорожнике в Шевченковском районе Киева, тогда также пострадал один мужчина, напоминает УНН. 20 июля 2016 г. в результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве погиб журналист Павел Шеремет.