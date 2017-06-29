Путиным на посту президента доволен 81% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента России, как и месяц назад, одобряет 81% граждан, недовольны его работой 18%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре».

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 44% респондентов, недовольны - 55%.

Деятельность правительства вызывает симпатии у 48% респондентов, недовольных ею - 51%.

Работу Госдумы, как и месяц назад, одобряет 41% респондентов, не одобряют 57%.

Деятельностью своих губернаторов (в Москве - мэра. - ИФ), третий месяц подряд, удовлетворены 53% опрошенных, 46% - нет.

Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте по-прежнему Путин (55%), на втором - глава Минобороны Сергей Шойгу (26%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12%), Д. Медведев (10%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%), глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин (по 5%), патриарх Кирилл и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (по 4%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

По данным опроса, каждый второй (55%) респондент считает, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположного мнения придерживаются 30%, затруднились ответить 15% участников опроса.