Кудрин: Надежда на отмену санкций против России в ближайшие годы уменьшилась

Надежда на отмену западных санкций в отношении России в ближайшие годы сейчас уменьшилась, в перспективе России будет сложнее выходить на внешние рынки, заявил замглавы экономического совета при президенте, экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью агентству Reuters.

«Существовавшая надежда на отмену санкций в ближайшие годы сейчас уменьшилась. Мы, скорее, попадаем в историю со старой поправкой Джексона-Вэника - даже когда все условия уже давно изменились, ее никак не могли отменить», - сказал Кудрин, оценивая ущерб от санкций в 0,5% ВВП недополученного роста по сравнению с 1% ВВП в первый год их введения.

«Я вижу влияние санкций в перспективе - России будет сложнее выходить на внешние рынки, сложнее получать новые ниши на мировых рынках в условиях, когда есть политическое недоверие между государствами», - сказал он, выразив надежду на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном через пару лет.