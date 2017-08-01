НИУ ВШЭ: Реальные доходы россиян упали на 20% с 2014 года

Краткосрочный рост доходов россиян в январе 2017 г. не переломил тренд, говорится в новом мониторинге Национального исследовательского университета (НИУ) Высшей школы экономики (ВШЭ): с 2014 г. реальные доходы россиян упали уже почти на 20%.

«Начиная с февраля статистика снова фиксирует падение, – констатирует НИУ ВШЭ. – По итогам первых пяти месяцев 2017 г. его глубина достигла 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, май 2017 г. стал, по сути, тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян и по сравнению с октябрем 2014 г. – последним периодом устойчивого роста реальных доходов: падение за прошедшее время составило 19,2%».

Реальная зарплата при этом продолжает вялый восстановительный рост – по итогам первых пяти месяцев 2017 г. прирост составил 2,9% к прошлогоднему уровню.

Падение реальных пенсий было прервано единовременной выплатой 5000 руб. в январе, но в мае этот показатель вернулся к уровню годичной давности. В целом с октября 2014 г. по апрель 2017 г. реальные пенсии сократились на 6,9%.

«Рост пенсий и зарплат на фоне падения денежных доходов свидетельствует о том, что высокими темпами сокращаются такие источники денежных поступлений, как доходы от собственности и предпринимательский доход», – констатирует НИУ ВШЭ.

По данным мониторинга, с ноября 2014 г. по конец мая 2017 г. розничный оборот товаров и услуг сократился на 19,4%, прирост потребительских цен составил 25,7%, причем продукты подорожали на 28,5%, непродовольственные товары – на 26,2%, услуги – на 21,3%.