Госдеп ответил Медведеву на слова о «торговой войне» между Россией и США

Начальник пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что «надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец». По словам Науэрт, у США и России есть сферы общих интересов, в которых бы страны могли сотрудничать.

«Мы — две ядерные державы. Думаю, много кто в мире согласится, что Россия и Соединенные Штаты должны работать вместе в сферах общих интересов», — сказала представитель госдепа. Она привела в пример Сирию. «Посмотрите на прекращение огня на юго-западе Сирии, оно соблюдается большинством сторон уже почти на протяжении месяца. Это пример хорошего американо-российского сотрудничества», — отметила Науэрт.

При этом она согласилась, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне. «Всегда есть надежда на улучшение. И мы знаем, что люди иногда высказываются резко в моменты напряженности. Я не хочу вдаваться в подробности, но у нас есть сферы, где мы можем работать вместе, и мы будем работать вместе», — считает Науэрт.

Ранее Медведев назвал подписанный президентом США закон о санкциях в отношении России «объявлением полноценной торговой войны». Он констатировал кардинальное изменение расклада внутриполитических сил в США. Описывая последствия американских санкций для России, премьер отметил, что они «бессмысленны».