При землетрясении в Китае погибли пять человек

В районе Национального парка Цзючжайгоу в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение, пять человек погибли, еще 63 получили ранения, передает AP. Сообщается также об отключениях электричества и перебоях в работе сотовой связи.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло в 21:09 (16:09 мск) на глубине всего 9 км. Эпицентр землетрясения находился в 39 км от округа Цзючжайгоу, в котором проживает порядка 80 000 человек, и в 285 км от Чэнду, столицы провинции Сычуань.

Как сообщает «РИА Новости», под завалами могут находиться около 100 туристов. Также агентство передает о частичном обрушении отеля, в котором находилось 2000 человек.