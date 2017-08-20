Премьер Австралии представил план защиты от террористических атак

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представили план защиты мест массового скопления людей от террористических атак, передает телеканал SBS Australia. Премьер поручил антитеррористическому комитету подготовить план в 2016 г., после теракта в Ницце.

План получил название «Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма».

Документ представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей (стадионы, остановки общественного транспорта, торговые центры, пабы, клубы, гостиницы, места молитв, туристические достопримечательности, кинотеатры, парки, фестивали и пешеходные зоны) защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле. В документе также содержатся рекомендации на случай химической атаки и вооруженного нападения.