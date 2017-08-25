В Киеве пытались взорвать памятник с мечом в карте России

Памятник участникам антитеррористической операции (АТО) в Киеве облили краской и пытались взорвать, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.

24 августа днем неизвестные облили памятник белой краской. После 22.00 в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Однако памятник, по словам Белоцерковца не пострадал, но около него образовалась яма диаметром в полметра.

15 августа в Киеве появился памятник бойцам Вооруженных сил Украины, погибшим во время силовой операции в Донбассе. Памятник был создан на пожертвования «волонтеров». Внешний вид памятника такой: меч пронзает карту России, также изображен воин с крыльями, которые окрашены в цвета флага Украины.