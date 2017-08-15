В Киеве открыли памятник в виде пронзающего карту России меча

В Киеве появился памятник бойцам Вооруженных сил Украины, погибшим во время силовой операции в Донбассе. Видео с церемонии открытия памятника опубликовал RT.

Памятник был создан на пожертвования «волонтеров». Внешний вид его таков: меч пронзает карту России, также изображен воин с крыльями, которые окрашены в цвета флага Украины.

Организатор церемонии открытия памятника рассказал, что постамент установили на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Место выбрано в соответствии с запретом установки памятников в центральных районах города.

Третий год подряд украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 000 человек.

В редакции радиостанции «Говорит Москва» сравнили изображение воина с памятника с героем игры Архангелом Тираэлем. Автор памятника использовал не только фигуру персонажа популярной игры, но и фон постера из Diablo III.

В игре в описании персонажа говорится: «Архангел вершит свой беспристрастный суд посредством Эль'друина, Меча Правосудия. По всем свидетельствам, Эль'друин — особенное оружие, которое может рассечь любую материю или врага, существующие в природе».