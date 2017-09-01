Орешкин ответил на вопрос о карьерных амбициях

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что никогда не стремился к активному карьерному росту и намерен сконцентрироваться на выполнении своей нынешней работы.

«Я считаю, что нужно пока справиться с теми должностными обязанностями, которые есть у меня. И на самом деле, если так посмотреть на мое прошлое, я никогда не стремился ни к каким постам, какому-то такому очень активному карьерному росту. Надо всегда делать свою работу, если ответственность возлагается - надо нести ответственность», - ответил Орешкин на вопрос старшеклассников одной из московских школ о том, хочет ли в будущем занять пост премьер-министра или даже президента.

Ранее Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина, сообщил, что новый «фаворит» президента Путина – Максим Орешкин. У Орешкина широкие полномочия на реформирование министерства – «наследника советского Госплана», однако непонятно, сможет ли он убедить «патрона» начать необходимые реформы, отмечает издание.