Орешкин прокомментировал сообщения, что он «фаворит» Путина

Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на просьбу прокомментировать публикацию СМИ, что он «фаворит» президента Владимира Путина.

Ранее Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина, сообщил, что новый «фаворит» президента Путина – Максим Орешкин. У Орешкина широкие полномочия на реформирование министерства – «наследника советского Госплана», однако непонятно, сможет ли он убедить «патрона» начать необходимые реформы, отмечает издание.