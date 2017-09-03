Митинг у посольства Мьянмы в Москве завершился

Несанкционированный митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве завершился, протестующие начали расходиться. Они собираются составить и подписать петицию, осуждающую ситуацию с мусульманами в Мьянме, документ будет передан в посольство.

В московской полиции «Интерфаксу» сообщили, что нарушений порядка во время митинга зафиксировано не было.

В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.