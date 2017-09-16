Во многих городах России прошли акции обманутых дольщиков

Сегодня более чем в 30 городах России прошли акции обманутых дольщиков. «Открытая Россия» вела трансляцию. В частности, митинги прошли в Ростове-на-Дону, Кирове, Сочи, Томске, Вологде, Краснодаре, Волгограде, Иванове, Казани, Владивостоке. Многие акции были организованы КПРФ.

Самая масштабная акция прошла в Екатеринбурге. На митинг вышли 5500 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступивший перед митингующими, пообещал разобраться в ситуации.

В Санкт-Петербурге из-за конфликта организаторов прошло сразу два митинга — один был организован КПРФ, другой — движением «Бездомный дольщик».

В Москве акция была организована КПРФ, она прошла на площади Революции и собрала около 2000 человек. Перед митингующими выступил Геннадий Зюганов. На акции была подписана резолюция с требованием к мэру города принять участие в решении проблемы.