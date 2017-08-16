Администрация Ленинградской области ждет банкротства застройщика «Сил природы»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Администрация Ленобласти будет достраивать проблемные объекты через процедуру банкротства, сообщил вчера директор Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниил Федичев. «В процедуре банкротства в судебном порядке идет формирование реестра дольщиков, поэтому исключается риск возможных двойных продаж или недобросовестных действий застройщика. Если застройщик не находится в стадии банкротства, то механизмы влияния на него ограничены», – заметил Федичев. По его словам, по решению дольщиков дирекция может брать в доверительное управление ЖСК, созданные в процедуре банкротства, и совместно с Ленинградским областным жилищным агентством ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК) осуществлять их достройку. Второй вариант – передача прав на строительство новому застройщику. «Но застройщики пока такого желания не изъявляют», – добавляет Федичев. По данным заместителя председателя областного комитета Госстройнадзора Дмитрия Лобановского, в реестре обманутых дольщиков региона 926 граждан, а всего их не более 1300 человек.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}