Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

Скульптор Салават Щербаков, создатель памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, ответил музыканту Андрею Макаревичу на критику о «бездарности» скульптуры.

«Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть», — сказал Щербаков RT.

Ранее во вторник Макаревич, архитектор по образованию, назвал памятник «бездарной и уродливой скульптурой». Он же выразил уверенность, что в советское время работа Щербакова не прошла бы худсовет и сейчас уродует город.

Памятник открыли 19 сентября в Москве. Скульптурная композиция представляет собой пятиметровую фигуру Калашникова, стоящего на четырехметровом постаменте. Министр культуры Владимир Мединский на открытии назвал автомат Калашникова «культурным брендом» России.