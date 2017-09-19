Макаревич назвал памятник Калашникову бездарным и уродливым

Музыкант Андрей Макаревич, архитектор по образованию, назвал «бездарной и уродливой скульптурой» памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Скульптуру торжественно открыли в центре Москвы 19 сентября. На церемонии министр культуры Владимир Мединский назвал Калашникова культурным брендом России. Макаревич же выразил в Facebook уверенность, что в советское время работа Салавата Щербакова не прошла бы худсовет и сейчас уродует город.

«Ну, хорошо. Памятняк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. ("Хотя вот что интересно – войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)» – написал Макаревич.