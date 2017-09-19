Мединский назвал автомат Калашникова «культурным брендом» России

Министр культуры Владимир Мединский на торжественном открытии памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову назвал его автомат «культурным брендом» России. Открытие состоялось в Москве в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская.

«Калашников – это в какой-то степени Кулибин XX в., воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант – это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которого, конечно, автомат Калашникова – настоящий, можно сказать, культурный бренд России», – заявил министр.

По словам руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, автомат Калашникова останется в истории как символ надежности, поэтому он стал самым массовым стрелковым оружием, которым оснащены сотни стран.

Скульптурная композиция представляет собой пятиметровую фигуру Калашникова, стоящего на четырехметровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела.