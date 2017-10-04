На севере Москвы из-за футбольного матча перекроют движение‍

На севере Москвы в субботу, 7 октября, перекроют движение транспорта из-за футбольного матча на cтадионе «ВЭБ арена» (ЦСКА). Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы, передает РИАМО.

В субботу российская сборная сыграет товарищеский матч с командой Южной Кореи. Игра начнется в 17 часов вечера.

«Перекрытия: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда; 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», - уточнили в информцентре.

Полностью движение будет перекрыто с 15.00 до 20.00 мск.