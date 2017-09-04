Мэрия Москвы предупредила о перекрытиях ряда улиц в центре города

Мэрия Москвы предупредила о перекрытиях проезда по нескольким улицам в центре Москвы 5, 6 и 7 сентября, следует из сообщения на портале мэра.

С 15.00 мск 4 сентября до 06.00 мск 5 сентября будет перекрыт проезд по Гончарной и Котельнической набережным и трем прилегающим к ним переулкам – 1-му, 4-му и 5-му Котельническим переулкам. Проезд по набережным будет недоступен для автомобилистов из-за укладки асфальта.

Также с 21.00 мск 4 сентября до 06.00 мск 5 сентября недоступными для транспорта из-за укладки асфальта окажутся Соймоновский проезд и прилегающие переулки. Движение по нечетной стороне Гоголевского бульвара от Гагаринского переулка до площади Пречистенские Ворота и по Пречистенке до пересечения с Хрущевским и Всеволожским переулками перекроют с 21.00 5 сентября до 06.00 6 сентября. С 21.00 6 сентября до 06.00 7 сентября частично перекроют площадь Пречистенские Ворота на участке с нечетной стороны Гоголевского бульвара вдоль дома 2/18.