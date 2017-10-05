В Кремле не ждут результатов от новой встречи Суркова и Волкера

Переговоры помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера не нацелены на конкретный результат, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Переговоры нацелены на «сверку часов» и обмен информацией, уточнил представитель Кремля. США не являются стороной «нормандского формата» урегулирования ситуации на Украине или гарантом выполнения минских соглашений, напомнил чиновник. Однако, по его словам, они заинтересованы в получении информации из первых рук.

Встреча пройдет 7 октября в Белграде. Волкер 4 октября написал в Twitter, что обсудит с представителем Москвы, как можно активизировать имплементацию минских соглашений и восстановить территориальную целостность Украины.

Впервые Сурков и Волкер встречались в конце августа в Минске. Их переговоры прошли в закрытом режиме. «Встреча носила скорее рабочий, ознакомительный характер», - сообщал тогда «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Следующая встреча представителей тогда же была намечена на начало октября, сообщали СМИ.

Волкер был назначен спецпредставителем госдепартамента по Украине вскоре после первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На той встрече президенты договорились создать дипломатический канал, «чтобы использовать возможности, которые есть у США, и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей», говорил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.