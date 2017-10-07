Путина поздравили с юбилеем 11 президентов

Президента России Владимира Путина в субботу поздравили с днем рождения по телефону 11 президентов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С 65-летием российского лидера поздравили президент Армении Серж Саргсян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Также ему позвонили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Сербии Александр Вучич и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее стало известно, что в честь дня рождения Путина в различных европейских городах появились граффити с его изображением.