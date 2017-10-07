Чичваркин готов дать Навальному 2,5 млн рублей на выплату по иску «Кировлеса»

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, который в 2008 г. уехал из России, заявил, что хочет помочь оппозиционеру Алексею Навальному выплатить 2,5 млн руб., которые были взысканы с политика по иску «Кировлеса». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь» в субботу.

После того как Навальный выплатит сумму по иску, Чичваркин планирует пойти с ним в Европейский суд по правам ччеловека (ЕСПЧ), чтобы потребовать эти деньги с России обратно.

Чичваркин выразил уверенность в том, что «эти деньги присудят». «И мы будем добиваться их физического получения», - резюмировал он.

В августе Чичваркин сообщил о начале сбора денег на оказание поддержки оппозиционному политику и «перезапуск» политического процесса в России.

«Я хочу выборов и альтернативы, поэтому я буду помогать Навальному. Я знаю, что многие из вас побаиваются это делать, и ни в коем случае не осуждаю за это», - писал он в своем Instagram.