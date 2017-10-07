«Интерфакс» сообщает об эвакуации 3000 человек из четырех торговых центров и кафе в Москве

Информированный источник «Интерфакса» сообщил вечером в субботу, что из четырех торговых центров в Москве и одного кафе в Москве были эвакуированы 3000 человек. Это произошло после получения полицией анонимных звонков об угрозе взрыва.

В частности, анонимы сообщили о «минировании» торговых центров «Галерея Аэропорт», «Измайлово», «Праздник», «Аркадия» и «Хард Рок Кафе» на Арбате.

Ранее в субботу около 1500 человек было эвакуировано из торгового центра «Охотный Ряд» в центре столицы.