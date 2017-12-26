Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию в США украинского бизнесмена Фирташа
Верховный суд Австрии постановил приостановить экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Ранее в суд была подана апелляция с просьбой пересмотреть решение Апелляционного суда Австрии, который вопреки решению суда первой инстанции разрешил экстрадировать в США Фирташа, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена, соучредителя Davis Goldberg Galper PLLC Лэнни Дэвиса.
По его словам, Верховный суд также приостановил собственное рассмотрение дела до того момента, как суд ЕС примет решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.
19 декабря Высший земельный суд Вены отклонил запрос прокуроров Испании на выдачу украинского бизнесмена.
Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу американских властей. В США его подозревают в даче взяток на общую сумму $18,5 млн в целях получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Фирташ не признал вины, обвинения против себя он считает политически мотивированными. По его мнению, американских власти добиваются снижения его влияния на политические процессы на Украине.