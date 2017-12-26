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Власти США расширили санкции против КНДР

Ведомости
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Американские власти расширили санкции в отношении КНДР. Ограничения введены против двух представителей Трудовой партии Кореи за причастность к баллистической программе Северной Кореи. Об этом говорится на сайте минфина США.

Речь идет о двух высокопоставленных чиновниках министерства военной промышленности КНДР - Ким Чон Сика и Ли Пен Чо.

Против министерства в 2010 г. уже были введены санкции. В документе говорится, что Ким Чон Сик отвечает в КНДР за развитие баллистических программ, в частности за «переход ракет с жидкого на твердое топливо». В свою очередь Ли Пен Чо отвечает за разработку программ межконтинентальных баллистических ракет.

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400 ученых попросили Путина отменить утвержденную им реформу РАН

Ведомости
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Открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, опубликованное в «Коммерсанте», подписали 400 ученых. Они просят главу государства срочно изменить «статус РАН и статус научных Институтов», и вернуть институты под руководство Академии наук. В противном случае избранный в 2018 г. президент «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», - пишут ученые. По их оценкам, сейчас в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

Закон «О реформе РАН», лишивший академию имущества и финансирования, Путин подписал 27 сентября 2013 г. По нему, институты академии переподчинялись новой структуре – подконтрольному правительству Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).

Основные проблемы возникают из-за «неадекватного юридического статуса» институтов и Академии. «К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей. Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет», - пишут ученые. Для решения проблемы требуется лишь политическая воля Путина, уверены они.

Вслед за решением проблемы статуса РАН, государство должно сделать и другие шаги для поддержания науки. Ученые просят о существенном увеличении финансирования академической науки с пересмотром самой структуры финансирования, о воссоздании в системе РАН научной аспирантуры, а также о «полном выводе» академической науки из-под юрисдикции Минобразования и науки.

Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин пояснил изданию, что обращение к Путину связано с «недовольством ходом реформы РАН, которое разделяет подавляющее большинство академического корпуса». Еще одним поводом для письма стало обновление руководства академии осенью 2017 г. Бражкин отмечает, что они специально «дождались, пока пройдет 100 дней, президент и президиум войдут в курс дела»,— добавил он.

В ФАНО комментировать письмо ученых не стали.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что его коллеги по академии «вольны высказывать свое мнение». Он отметил, что для РАН не хочет быть министерством или другим органом исполнительной власти. «Нам нужно остаться самоуправляемой организацией, основанной на выборности, но с правом законодательной инициативы. Подходящей юридической формы в стране просто нет», - уточнил он.

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Россия ограничит для США возможности в рамках договора по открытому небу

Ведомости
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С 1 января число аэропортов, доступных для использования самолетами-наблюдателями США в рамках договора по открытому небу, будет сокращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. Он пояснил, что перечень аэродромов будет приведен «в соответствие с договором» и станет «зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января».

О намерении Госдепартамента США ввести ограничения для России в рамках договора по открытому небу стало известно в сентябре 2017 г. Тогда The Wall Street Journal писала, что ограничения могут коснуться полетов российских самолетов над Аляской и Гавайями. Это связывалось с ограничениями, введенными Россией на полеты над Калининградской областью. Договор допускает полеты на расстояние до 5000 км, тогда как Москва ограничила их дальностью в 500 км, пояснял изданию источник в Пентагоне.

В Кремле призвали США руководствоваться текстом договора при выдвижении любых претензий.

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Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 г. Документ дает право совершать наблюдательные облеты территорий стран-участниц для контроля военной деятельности.

В августе 2017 г. российский Ту-154 в рамках договора совершил наблюдательный полет над правительственными зданиями США, передавал телеканал CNN. Российская миссия была допущена в особо охраняемое пространство вокруг Белого дома. Самолет облетел Капитолий, Пентагон и ЦРУ, а также объединенную базу Andrews в Мэриленде.

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Политика
Новости

Генштаб России обвинил США в подготовке террористов в Сирии

Ведомости
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На территории американской базе Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь подготовки боевиков, рассказал в интервью «Комсомольской правде» начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он сослался на данные «космической и других видов разведки». На территории радиусом 55 км на границе Сирии, Иордании и Ирака «находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», - рассказал Герасимов. По его словам, «Это фактически – ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – «Новая сирийская армия» и другие.

Еще один лагерь боевиков – Шаддади, находится на северо-востоке Сириии, где, на подконтрольной курдам территории, действует еще одна американская база. Герасимов сослался на репортаж BBC об организации эвакуации боевиков из Ракки. Оттуда в Шаддади было вывезено 400 человек, еще около 800 туда прибыло с восточного берега Евфрата, из района наступления курдов.

Задача располагающихся в этих лагерях боевиков – «дестабилизировать обстановку», пояснил Герасимов. По его оценке в Шаддади сейчас находится около 750 боевиков, в Эт-Танфе – 350.

Вся территория Эт-Танфа блокирована по периметру сирийскими войсками. «Самое главное – несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков», - отметил Герасимов. По его словам, на определенном этапе была угроза захвата ими сирийского города Каръятен. «Мы вовремя приняли меры... Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены. Были и пленные из этих лагерей. Ясно, что там идет подготовка», - подчеркнул начальник Генштаба.

Там же, в 25 километрах к западу от Эт-Танфа находится крупнейший в Сирии лагерь беженцев Рукбан, где находятся свыше 50 000 человек. Однако гуманитарные конвои на территорию этого лагеря беженцев не пускают. «Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу… Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы...» - предположил Герасимов.

По мнению главы российского Генштаба, основной целью США в Сирии была «борьба с (президентом Башаром) Асадом, а не с ИГИЛ».

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Политика
Новости

Менеджер «Роснефти» задержан по делу о взятках от Шакро Молодого

Ведомости
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Экс-руководитель главного следственного управления СКР Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко задержан ФСБ по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщил источник РИА Новостей в правохранительных органах. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Следствие намерено обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Крамаренко уволился из следственных органов летом 2016 г. после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СКР взятки от Шакро Молодого. До сих пор он проходил свидетелем по этому делу.

Вскоре после увольнения Крамаренко устроился в юридический отдел «Роснефти», сообщали собеседники РИА Новостей весной 2017 г. В госкомпании его трудоустройство не комментировали. Рассказывая о задержании Крамаренко, источники агентства представляли его как начальника юридического отдела госкомпании.

О задержании Крамаренко рассказал также собеседник РИА Новостей, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро Молодого первым замначальника ГСУ СКР по Москве генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Официального подтверждения информации о задержании Крамаренко пока нет.

Максименко, Ламонов и Никандров обвиняются в получении от авторитета 500 000 евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета 2016 г.

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Бизнес
Новости

Дочерняя структура «Газпром нефти» подала иск к Росприроднадзору на 530 млн рублей

Ведомости
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«Газпромнефть-Хантос» подала иск в арбитражный суд по Ханты-Мансийскому автономному округу Росприроднадзору. Исковые претензии заявлены на сумму 530 млн руб. Об этом говорится в картотеке суда.

Подробности иска не раскрываются.

«Газпромнефть-Хантос» ведет добычу на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.

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Финансы
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Стоимость нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с 2015 года

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 2015 г. превысила $67 за баррель. На 22.23 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,76% до $67,05 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже к этому времени увеличилась на 2,55% до $59,96 за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил о произошедшем на нефтепроводе в Ливии взрыве. Трубопровод соединяет крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр с нефтедобывающими районами. Из-за взрыва экспорт через Эс-Сидр снизился на 20%, или на 90 000 баррелей в сутки.

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Бизнес
Новости

Вексельберг объяснил ненужность антисанкционных евробондов реальному бизнесу

Интерфакс
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Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг объяснил, почему не интересуется покупкой российских еврооблигаций, с помощью которых состоятельные россияне смогут вывести зарубежные активы из-под угрозы санкций.

О возможности репатриации капитала через покупку российских облигаций внешнего займа на встрече с представителями деловых кругов на прошлой неделе заявил президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что речь идет об обычных суверенных евробондах, приоритет при аллокации которых может быть отдан российским инвесторам. Силуанов отметил, что решение о размещении евробондов в пользу российских инвесторов было принято, «поскольку было обращение отдельных предпринимателей перевести свои валютные активы из западных юрисдикций в Россию».

Вексельберга в числе авторов обращения не было, следует из его слов. Более того, предложенная Минфином опция, по его мнению, крупных промышленников в принципе не заинтересует. «Вы знаете, я, наверное, вас удивлю - мое глубокое убеждение, что сама по себе идея имеет право на существование, но лично мне, думаю, как и многим моим коллегам из бизнеса, она вряд ли интересна. Мне она точно не интересна», - заявил Вексельберг в интервью телеканалу «Россия 24».

«Она предполагает наличие какого-то значительного объема свободных финансовых ресурсов, которые якобы находятся где-то на иностранных счетах. Никаких финансовых ресурсов [»Реновы»] на иностранных счетах нет, потому что это глупо - все деньги инвестированы в бизнес, находятся в работе, в активной работе. И доходность, которая у нас есть в группе, она кратно выше, чем та, которую мы увидим по этим ценным бумагам», - пояснил бизнесмен.

«Может быть, как раз наоборот - кто-то из институциональных инвесторов, кто является активным игроком на финансовых рынках, может быть - да (будет заинтересован в приобретении евробондов), но мы индустриальная группа, нам незачем держать деньги на депозитных счетах или в каких-то финансовых инструментах, нам надо их вкладывать», - сказал Вексельберг.

Группе «Ренова» Вексельберга принадлежат активы в электроэнергетике, машиностроении, горнодобыче, телекоммуникациях, инфраструктуре и других отраслях.

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Политика
Новости

Следствие не увидело криминала в действиях руководства полковника Захарченко

Ведомости
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Следственный комитет России в ходе расследования не выявил криминальной составляющей в действиях руководства Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в ТЭКе. С таким заявлением выступила официальный представитель СКР Светлана Петренко в эфире радиостанции «Вести ФМ». «Наверное, контроля правильного и должного не было. За это они и понесли дисциплинарную ответственность», - уточнила она.

По ее словам, СКР также не выявил незаконных действий среди подчиненных Захарченко. По ее словам, они выполняли свои обязанности - тщательно проверяли и направляли в контролирующие органы рабочие материалы. Подчиненные действовали в соответствии с должностными обязанностями, добавила Петренко.

Как рассказала представитель СКР, в окружении Захарченко называли «Захар-хитрый». Схемы вымогательства взяток он разрабатывал и организовывал лично сам, добавила она. По ее словам, он редко появлялся на работе и был мало контролируем. «Да, он достаточно умен. Даже, наверное, очень умен... Он никогда не повторялся!» - заключила Петренко.

Ранее стало известно, что руководители Захарченко уволены. 1 декабря суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства имущества и денег Захарченко на общую сумму около 9 млрд руб.

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Политика
Новости

Путин повысил оклады российским судьям

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января должностных окладов российским судьям на 4%. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 г. в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного Суда, Верховного Суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей российских субъектов», - говорится в указе.

Ранее президент подписал указ о повышении окладов на 4% федеральным чиновникам, дипломатическим сотрудникам. Зарплату чиновникам повысят впервые за последние четыре года.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

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Политика
Новости

Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию в США украинского бизнесмена Фирташа

Интерфакс
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Верховный суд Австрии постановил приостановить экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Ранее в суд была подана апелляция с просьбой пересмотреть решение Апелляционного суда Австрии, который вопреки решению суда первой инстанции разрешил экстрадировать в США Фирташа, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена, соучредителя Davis Goldberg Galper PLLC Лэнни Дэвиса.

По его словам, Верховный суд также приостановил собственное рассмотрение дела до того момента, как суд ЕС примет решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.

19 декабря Высший земельный суд Вены отклонил запрос прокуроров Испании на выдачу украинского бизнесмена.

Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 г. по запросу американских властей. В США его подозревают в даче взяток на общую сумму $18,5 млн в целях получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Фирташ не признал вины, обвинения против себя он считает политически мотивированными. По его мнению, американских власти добиваются снижения его влияния на политические процессы на Украине.

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Политика
Новости

В Петербурге умер генеральный конструктор атомных подлодок типа «Курск»

Ведомости
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В Санкт-Петербурге умер генеральный конструктор атомных подлодок типа «Курск», «Гранит» и «Антей» Игорь Баранов. Ему было 85 лет, передает РИА «Новости».

«Он занимался разработкой проекта модернизации подлодок проекта 949А [к этому типу принадлежал погибший в 2000 г. "Курск"]», — сообщили в пресс-службе КБ «Рубин». Как отметили на предприятии, Баранов работал на ЦКБ с 1955 г. и участвовал в проектировании еще самых первых атомных подлодок СССР.

«После тяжелой и продолжительной болезни 25 декабря ушел из жизни Игорь Баранов. Практически до последних дней он продолжал работать в ЦКБ «Рубин» в должности генконструктора по созданию атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами», — рассказали ТАСС в бюро.

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