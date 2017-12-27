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Генштаб России обвинил США в подготовке террористов в Сирии

На территории американской базе Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь подготовки боевиков, рассказал в интервью «Комсомольской правде» начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он сослался на данные «космической и других видов разведки». На территории радиусом 55 км на границе Сирии, Иордании и Ирака «находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», - рассказал Герасимов. По его словам, «Это фактически – ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – «Новая сирийская армия» и другие.

Еще один лагерь боевиков – Шаддади, находится на северо-востоке Сириии, где, на подконтрольной курдам территории, действует еще одна американская база. Герасимов сослался на репортаж BBC об организации эвакуации боевиков из Ракки. Оттуда в Шаддади было вывезено 400 человек, еще около 800 туда прибыло с восточного берега Евфрата, из района наступления курдов.

Задача располагающихся в этих лагерях боевиков – «дестабилизировать обстановку», пояснил Герасимов. По его оценке в Шаддади сейчас находится около 750 боевиков, в Эт-Танфе – 350.

Вся территория Эт-Танфа блокирована по периметру сирийскими войсками. «Самое главное – несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков», - отметил Герасимов. По его словам, на определенном этапе была угроза захвата ими сирийского города Каръятен. «Мы вовремя приняли меры... Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены. Были и пленные из этих лагерей. Ясно, что там идет подготовка», - подчеркнул начальник Генштаба.

Там же, в 25 километрах к западу от Эт-Танфа находится крупнейший в Сирии лагерь беженцев Рукбан, где находятся свыше 50 000 человек. Однако гуманитарные конвои на территорию этого лагеря беженцев не пускают. «Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу… Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы...» - предположил Герасимов.

По мнению главы российского Генштаба, основной целью США в Сирии была «борьба с (президентом Башаром) Асадом, а не с ИГИЛ».