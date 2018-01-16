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Подписи в поддержку Путина с режимных заводов Курганской области аннулированы

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку на президентских выборах, собранные на двух режимных заводах Курганской области, пишет «Коммерсантъ». Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов пояснил, что руководство заводов «без консультаций со штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Такие подписи штаб принять не сможет, резюмировал Кондрашов. Региональные власти, по его словам, также были не в курсе происходящего.

Об инциденте стало известно благодаря жалобе в ЦИК от курганского отделения КПРФ на нарушение закона «О выборах президента». «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», – отмечалось в документе.

В жалобе указывалось, что 11 января в рабочее время на ОАО «Курганмашзавод» администрация предписала работникам цеха № 120 принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день был запланирован сбор подписей работников прессово-сборочного завода, входящего в «Курганмашзавод». Это подтвердили сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января в рабочее время сбор подписей в поддержку Путина прошел и в ООО «Курганхиммаш».

Ранее в штабе Путина заявили о более чем двукратном запасе подписей. При необходимых для самовыдвижения 300 000 действительных подписей штаб собрал 700 000.