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Подписи в поддержку Путина с режимных заводов Курганской области аннулированы

Ведомости
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Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку на президентских выборах, собранные на двух режимных заводах Курганской области, пишет «Коммерсантъ». Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов пояснил, что руководство заводов «без консультаций со штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Такие подписи штаб принять не сможет, резюмировал Кондрашов. Региональные власти, по его словам, также были не в курсе происходящего.

Об инциденте стало известно благодаря жалобе в ЦИК от курганского отделения КПРФ на нарушение закона «О выборах президента». «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», – отмечалось в документе.

В жалобе указывалось, что 11 января в рабочее время на ОАО «Курганмашзавод» администрация предписала работникам цеха № 120 принести документы, удостоверяющие личность. На следующий день был запланирован сбор подписей работников прессово-сборочного завода, входящего в «Курганмашзавод». Это подтвердили сотрудники отдела кадров предприятия. Также 11 января в рабочее время сбор подписей в поддержку Путина прошел и в ООО «Курганхиммаш».

Ранее в штабе Путина заявили о более чем двукратном запасе подписей. При необходимых для самовыдвижения 300 000 действительных подписей штаб собрал 700 000.

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Финансы
Новости

Минфин отправил бизнесменам материалы о евробондах для репатриации капитала

Ведомости
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Минфин направил потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капиталов в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Единственной преференцией в рамках нового инструмента, призванного защитить активы крупного бизнеса от санкций США, будет льгота по НДФЛ от валютной переоценки.

В конце декабря Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документацию по технической стороне размещения бумаг, рассказал изданию источник, близкий к подготовке выпуска. «Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты», – сказал он.

По словам второго собеседника, близкого к финансово-экономическому блоку правительства, Минфин уже разослал документацию по бондам потенциальным инвесторам. «Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет», – подчеркнул он. Это не то, на что изначально рассчитывали бизнесмены, отметил источник. Пресс-службы НРД и Минфина не ответили на запросы издания.

О том, что для размещения евробондов будет использована российская инфраструктура – банки и НРД, рассказывал ранее министр финансов Антон Силуанов. Он также указывал, что российские бизнесмены, решившие приобрести суверенные евробонды, будут освобождены от уплаты налога с разницы в рублевой стоимости бумаги на момент покупки и на момент продажи.

В 2018 г. Минфин планирует разместить евробонды на $3 млрд, однако Силуанов не исключал возможности увеличить выпуск в случае высокого спроса со стороны инвесторов.

Выпустить суверенные гособлигации, которые позволят российским бизнесменам, опасающимся санкций США, безопасно репатриировать капиталы в Россию, в конце декабря поручил президент Владимир Путин. Если при покупке евробондов иностранцами информация будет отражаться в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream, то учет российских инвесторов будет вести НРД, что позволит держателям бумаг сохранить анонимность.

В конце января власти США представят Конгрессу список связанных с Кремлем российских олигархов, в отношении которых могут быть введены персональные санкции.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о выделении Минздравом вредных продуктов в стратегии ЗОЖ

Ведомости
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В подготовленной Минздравом новой стратегии формирования здорового образа жизни на период до 2025 г. сохранилось разделение продуктов питания на «вредные» и «полезные». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. По словам собеседников издания, представляющих производителя продуктов и отраслевое объединение, ранее ведомство обещало убрать эти положения из документа. Минздрав рассчитывает согласовать документ до 22 января.

В стратегии упоминаются конкретные категории продуктов, такие как, например, подслащенные напитки и переработанные мясопродукты. Минздрав предлагает установить акцизы на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, а также призывает добровольно стимулировать производителей к изменению рецептуры продуктов, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. В числе других предложений – запрет рекламы вредных продуктов и введение маркировки, ориентированной на оздоровление режима питания, отмечают собеседники. Производители видят в этом признаки дискриминации.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков отмечает, что продукты разделены на «вредные» и «полезные» по непонятным критериям. Используемая терминология позволяет отнести молочную продукцию с небольшим содержанием жирности к здоровым продуктам, а с большим – к вредным, поясняет исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В Минздраве подчеркнули, что стратегия пока находится в стадии проработки и оптимальные формулировки еще не найдены. Там признали, что для определенного вида пищевой продукции формулировка «вредные продукты» может быть спорной, но как общее понятие вполне жизнеспособна.

В ФАС уже заявили о наличии ряда замечаний к проекту. Об этом сообщил замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

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Политика
Новости

FIFA задала Родченкову дополнительные вопросы о допинге в российском футболе

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) активизировала расследование о допинге в российском футболе. Организация направила дополнительные вопросы по этой теме информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, сообщает Associated Press. «По итогам первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, FIFA передала список конкретных вопросов назначенному WADA юристу, чтобы он направил их доктору Родченкову», – приводит агентство заявление ассоциации.

В декабре 2017 г. FIFA заявила о получении от WADA новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. В январе футбольная ассоциация направила в Российский футбольный союз (РФС) запрос с данными о пробах ряда игроков. По данным «Чемпионата», ссылавшегося на письмо РФС, FIFA заинтересовали 11 футболистов, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов. РФС сделал запрос в РУСАДА, откуда пришел ответ о чистоте игроков.

Родченков, переехавший в США в 2016 г., стал главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане.

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Политика
Новости

СМИ узнали о снятии с полковника СКР обвинений в получении взятки от Шакро Молодого

Ведомости
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ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что дело, возбужденное в отношении Ламонова летом 2016 г., прекращено, а за полковником признано право на реабилитацию.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования в отношении ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

Ламонов был задержан по подозрению в получении взятки 19 июля 2016 г. вместе с главой управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и первым замруководителя столичного главка СКР Денисом Никандровым. Они подозревались в получении от криминального авторитета Калашова взятки в 500 000 евро для переквалификации обвинения по делу о перестрелке на Рочдельской улице и освобождения из-под стражи одного из фигурантов – Андрея Кочуйкова.

В сентябре 2017 г. в отношении Максименко и Ламонова было возбуждено еще одно уголовное дело – о получении взятки в размере $500 000.

27 декабря стало известно о задержании по делу о взятке от Калашова экс-руководителя главного следственного управления СКР Москвы по ЦАО, менеджера «Роснефти» Алексея Крамаренко.

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Политика
Новости

Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Ведомости
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Председатель исполкома ультралевого движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в 15 января в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского после обширного инсульта. Об этом сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. «Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался»,— приводит ее слова ТАСС. Митина рассказала, что 13 января Анпилов ехал на встречу кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами. По дороге у Анпилова случился инсульт. Ему было 72 года.

O дате и месте пoхoрoн будет объявлено позже, написала Митина в Facebook.

В 1970-80-ые гг. у Анпилова складывалась блестящая карьера. Выпускник журналистики МГУ, он работал переводчиком на Кубе, был комментатором Гостелерадио, вещавшим на страны Латинской Америки и корреспондентом в Никарагуа. С Гостелерадио он уволился в 1991 г.

С этого времени Анпилов стал героем радикальной оппозиции. В 1992-1993 гг. он выступал на многотысячных уличных митингах, критиковал политику Бориса Елициана и реформы Аркадия Гайдара, призывал к свержению режима. В октябре 1993 г. Анпилов выступал на стороне Верховного совета, был арестован, но через 4 месяца освобожден по амнистии.

На выборах в Госдуму 1995 г. движению «Трудовая Россия» Анпилова не хватило 0,47% для преодоления 5-процентного барьера. На президентских выборах 1996 г. он поддержал лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В 2001 г. Анпилов проиграл Геннадию Гудкову на довыборах в Госдуму третьего созыва. В 2003 г. ЛДПР планировала включить его в тройку партийного списка на думских выборах, но позже от этой идеи отказалась. Тогда же Анпилов заявлял о планах баллотироваться на пост президента в качестве самовыдвиженца, но в итоге делать этого не стал.

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Технологии
Новости

СМИ сообщили о возможной оценке Xiaomi в ходе IPO в $100 млрд

Ведомости
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Китайский производитель смартфонов - компания Xiaomi в ходе запланированного IPO может быть оценена в $100 млрд. Это размещение может стать крупнейшим в отрасли с момента проведения IPO Alibaba в 2014 г., пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

В организации размещения могут быть задействованы Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutshe Bank и нескольких китайских банков. По информации источников, IPO Xiaomi предположительно проведут в Гонконге во второй половине 2018 г.

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Политика
Новости

Эрдоган заявил о готовности уничтожать «силы безопасности» США в Сирии‍

Ведомости
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону уничтожить так называемые силы безопасности границы, создаваемые международной коалицией на севере Сирии. Как считает Эрдоган, в данные формирования входят курдские вооруженные подразделения. Они угрожают национальной безопасности страны, заявил он.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — передает его слова турецкое информагентство «Анадолу».

По его словам, Анкара готова начать новую антитеррористическую кампанию. «Операция может начаться в любую минуту. Затем придет черед других регионов», — добавил он.

Ряд стран оказывают террористическим организациям открытую поддержку в регионе. Эта поддержка направлена против Турции, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он также упрекнул США в нарушении обязательств в рамках НАТО.

«Вместо того чтобы защищать границы альянса, союзник Анкары по НАТО действует заодно с террористами, орудующими вне Турции, создает военизированную структуру. Это является не чем иным, как проявлением вражды к Турции. США должны отказаться от этой ошибки», - сказал Йылдырым.

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Политика
Новости

Минобороны России подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО

Интерфакс
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 в понедельник, 15 января, выполнили многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Министерство обороны России. Министерство подтвердило, что на отдельных этапах полета российские бомбардировщики сопровождали истребители стран НАТО - Бельгии и Великобритании.

«Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе», - информирует Минобороны. По маршруту «российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии».

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, напомнили в оборонном ведомстве.

Сегодня Королевские ВВС Великобритании сообщили, что на перехват российских Ту-160 вылетели истребители Typhoon дежурного звена с авиабазы Лоссимут на севере Шотландии. В сопровождении также участвовали самолеты-заправщики и два F-16 ВВС Бельгии.

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Политика
Новости

Росгвардия проверит деятельность обеспечивающих в школах безопасность ЧОПов

Ведомости
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После ЧП в пермской школе Росгвардия проведет проверку охранных фирм, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», - отметили в Росгвардии. Проверки будут проходить по всей России. В ходе них должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к различным ситуациям.

Совместно с руководством учебных учреждений и ЧОПами будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении ЧС, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии проведут проверку ЧОПа, охранники которого обеспечивали безопасность в пермской школе, где в понедельник более 10 учеников были ранены ножом.

Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В ходе драки пострадали 15 человек, из них 12 были доставлены в больницу с ранениями. По факту происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

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Политика
Новости

Энергетики устранили крупную энергоаварию в Казани

Интерфакс
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Казанские энергетики устранили причины энергоаварии, оставившей без света порядка 100 000 жителей Казани, сообщило ОАО «Сетевая компания». Электроснабжение было нарушено в трех районах Казани - частично в Приволжском, Советском и Вахитовском - из-за отключения ЛЭП 110 КВ. «В настоящее время ведутся работы по заявкам потребителей, восстанавливается внутреннее электроснабжение», - уточнил представитель ОАО «Сетевая компания».

В понедельник с наступлением темноты 96 000 жителей Казани остались без света из-за аварийного отключения кабельной линии 110 квт на подстанциях «Горки» и «Советская», без электроэнергии остались также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа. Произошли сбои в работе насосных станций, электротранспорта. Очевидцы сообщали, что в районах города, где произошло отключение электроэнергии, было серьезно затруднено движение автотранспорта из-за неработающих светофоров.

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Политика
Новости

Суд отказал защите Белых в допросе бывшего генерала ФСБ Феоктистова

Ведомости
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Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в удовлетворении ходатайства о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Именно Феоктистов руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, рассказывал ранее адвокат последнего Андрей Грохотов. По его словам, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Бывший генерал ФСБ не был заявлен свидетелем обвинения по делу, но защита хотела бы его допросить, уточнял Грохотов. Ходатайство о допросе Феоктистова Грохотов заявил еще в начале сентября.

Феоктистов проходил свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Бывший генерал ФСБ давал показания в закрытом режиме.

Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть» в качестве руководителя службы безопасности. Однако в апреле 2017 г. он ушел из компании. Предправления «Роснефти» Игорь Сечин уточнял, что Феоктистов вернулся на военную службу. 

Генерал ФСБ Феоктистов и экс-министр Улюкаев в суде

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