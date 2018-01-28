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Число жертв теракта в центре Кабула превысило 100 человек

Число погибших в результате теракта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранения получили 235, сообщил в воскресенье журналистам министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак. Совместная пресс-конференция министра внутренних дел и главы управления безопасности страны транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов.

Ранее сообщалось о 95 погибших и около 160 раненых.

Накануне террорист-смертник в центре Кабула привел в действие взрывное устройство, которое было установлено на машине скорой помощи. Террорист смог проехать блокпост, сказав, что везет больного. Взрыв прогремел в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, повреждены несколько зданий и десятки автомашин. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».