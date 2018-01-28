Политика

Новости

Британские спецслужбы обвинили министра обороны в разглашении секретных данных

Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который недавно заявил СМИ, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщила в воскресенье The Independent.

Уильямсон заявил изданию Daily Telegraph о том, что Россия может вызвать смерти «тысяч, тысяч и тысяч людей» в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании. Речь идет о подводных энергомостах и газопроводах, соединяющих Великобританию с материковой Европой.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации. «Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой», - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.

Как заявил в минувшую пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Канашенков, заявление британского министра выходит за пределы разумного. Daily Mail в воскресенье обвинила Уильямсона в том, что своим громким заявлением он пытался отвлечь внимание от собственного признания в супружеской неверности. По мнению газеты, так министр пытается расчистить себе путь в новое правительство после отставки премьер-министра Терезы Мэй.