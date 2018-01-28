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МВД оценило количество участников «Забастовки избирателей» в Москве

Столичное ГУМВД оценило количество участников акции «Забастовка избирателей», организованной политиком Алексеем Навальным на Тверской улице в Москве, в 1000 человек. «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек», - сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

В ходе акции, начавшейся в воскресенье в 14.00, был задержан сам Навальный с группой сторонников. Он доставлен в ОВД «Якиманка», опозиционера могут посадить на 30 суток, сообщил канал «Навальный-Live».

Акция «Забастовка избирателей в Москве»