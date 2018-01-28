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Из-за гриппа в США отменены занятия в 11 штатах

Власти 11 американских штатов отменили занятия в школах в связи с эпидемией гриппа в стране, сообщил телеканал Fox News. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC), размах нынешней эпидемии гриппа уже сравним с пандемией 2009 г., а по детским смертям она может опередить крайне неблагоприятный сезон 2014-2015 гг.

По данным Fox, с понедельника не будут проходить уроки в школах Айдахо, Алабамы, Иллинойса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Флориды. Сроки возобновления учебы не уточняются, так как они зависят от оценки степени опасности эпидемиологической ситуации.

Как сообщила в субботу газете The Hill руководитель CDC Бренда Фицджеральд, в стране от гриппа скончались уже 37 детей. Эксперты предполагают, что к концу зимнего сезона данный показатель может удвоиться. В США врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с шестимесячного возраста. Пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска, вакцинация необходима в первую очередь, подчеркивают эксперты CDC.