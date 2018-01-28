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Курды обвинили турецкую армию в разрушении древнего храма

Представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) обвинил турецкие войска, штурмующие позиции курдов в сирийской провинции Африн, в разрушении древнего арамейского храма Айн-Дара. Об этом агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на представителя курдов Рейзана Хеду. Святилище Айн-Дара считается самым древним храмом на территории Сирии.

«Ощутимо пострадал древний храм Айн-Дара — арамейский храм, построенный в первом тысячелетии до рождества Христова», - рассказал Хеду. По словам представителя YPG, турецкая авиация продолжает наносить удары по местам пребывания гражданского населения. «Уже десятки погибших и раненых, большинство из них женщины и дети», - добавил он.

Сегодня Генштаб Турции отчитался об уничтожении в Сирии порядка 500 боевиков с начала операции «Оливковая ветвь» 20 января. По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, цель операции – создание зоны безопасности шириной около 30 км на сирийско-турецкой границе.