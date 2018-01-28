СМИ назвали участников второго тура выборов президента Кипра
Выборы президента Кипра, как и ожидалось, пройдут в два тура, соперником действующего президента Никоса Анастасиадиса становится представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщило кипрское гостелевидение RIC.
По данным экзитполов, Анастасиадис существенно опережает будущего соперника, набирая 38-42% голосов избирателей против 27-31% у Малласа. Третье место у лидера Демпартии (ДИКО) Николаса Пападопулоса.
По действующему законодательству для победы в первом туре президентских выборов кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей. Победу во втором туре одержит кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. Второй тур президентских выборов на Кипре пройдет 4 февраля.