СМИ назвали участников второго тура выборов президента Кипра

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По итогам голосования в Финляндии лидирует действующий президент

Объявлены итоги досрочного голосования после завершения выборов президента Финляндии в воскресенье 28 января. Согласно предварительным данным подсчета голосов, поданных в ходе досрочного голосования (с 17 по 23 января), впереди с большим отрывом идет нынешний президент Саули Ниинистё. За него проголосовали 64,4% досрочно голосовавших избирателей. Следом за ним идет кандидат от «зеленых» Пекка Хаависто, за которого проголосовали 11,2%. Остальные претенденты в ходе досрочного голосования получили от 6 до 1,2% голосов.

Результаты досрочного голосования вместе с предварительными результатами голосования в день выборов позволяют говорить об уверенной победе Ниинистё. После обработки 55% бюллетеней он набирает 64% голосов.

Всего в выборах главы государства участвуют восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Если ни один из претендентов не заручится необходимой поддержкой, второй тур голосования пройдет 11 февраля. В ходе досрочного голосования проголосовали 1,5 млн из 4,2 млн избирателей с правом голоса.