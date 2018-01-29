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Навального отпустили до суда под обязательство явиться по требованию правоохранителей

Оппозиционера Алексея Навального, задержанного 28 января на несанкционированной акции в поддержку «забастовки избирателей» в Москве, отпустили домой. Об этом политик сообщил в своем твиттере. «Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали – отвезли до "Автозаводской" (где Навальный снимает квартиру. – Ред.). Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые», – он.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Интерфаксу», что протокол о задержании политика не был составлен. «С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой», – пояснила адвокат. По ее словам, составление протокола может произойти позднее.

Организованная Навальным акция в поддержку «бойкота избирателей» прошла, по его словам, в 118 городах, в 20% случаев, включая Москву и Санкт-Петербург, они не были согласованы. Источники «Интерфакса» в МВД сообщили о 3500 участниках, из них около 1000 собралось в Москве на Пушкинской площади. По данным «ОВД-Инфо», по итогам акции по России задержано 340 человек.

«Сегодня был важный день. Мы показали, что далеко не вся Россия готова отказаться от выборов и смириться с монархией. Нас очень много, и мы заставим с собой считаться. Спасибо огромное всем, кто не боится отстаивать свои права», – написал Навальный.

ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты, из-за наличия у него судимости он лишен пассивного избирательного права. Это решение подтверждено Верховным судом. Навальный считает, что по Конституции у него есть право избираться. Он направил в Конституционный суд жалобу на положения закона о выборах президента России, которые устанавливают запрет на пассивное избирательное право для граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В Конституции подобного ограничения нет.