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Центризбирком нашел у Грудинина «не до конца» закрытые счета за рубежом

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не до конца закрыл свои банковские счета в Швейцарии и Австрии, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Есть два счета в Швейцарии, которые до конца не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые тоже до конца не закрыты», — сказал Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Булаева, неразрешимой проблемы в этом нет, но у ЦИК возникло «недопонимание», поэтому потребовалось обсудить ситуацию с Грудининым. Кандидат «обещал все представить сегодня-завтра», добавил Булаев.

Сам Грудинин в эфире телеканала сказал, что приехал в ЦИК «подписать доверенных лиц» и согласовать сведения, которые должны быть указаны в информационном бюллетене.

На момент выдвижения у директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина было пять счетов в зарубежных банках и ценные бумаги - в целом 600 штук. При этом в декларации, поданной после выдвижения, он эти данные не указал. В начале января представители КПРФ, от которой Грудинин выдвинут на выборы, представили в ЦИК уведомление о закрытии иностранных счетов. 12 января Центризбирком зарегистрировал Грудинина в качестве кандидата на выборах. Претензий к нему избирательная комиссия не имеет, говорил «Ведомостям» член ЦИК Евгений Шевченко. «Но если что-то еще всплывет, ЦИК будет внимательно с этим разбираться», - отмечал он.

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