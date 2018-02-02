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ЦИК назвал срок регистрации Путина кандидатом в президенты

Центризбирком проверил подписи избирателей в поддержку Владимира Путина, недействительными признаны всего 0,39% при допустимом проценте брака в 5%, сообщил сегодня зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «В воскресенье мы вручаем итоговый протокол уполномоченному лицу кандидата в президенты России и в течение трех суток готовы будем рассмотреть на заседании ЦИК вопрос о регистрации его кандидатом в президенты», - уточнил Булаев.

«Мы рассмотрели итоги проверки подписных листов Владимира Владимировича Путина. Признаны не соответствующими норме 232 подписи, это 0,39% от общего количества, которое мы отбирали», - сказал Булаев. Подписи одновременно проверяли 80 человек, 16 из которых являются профессиональными почерковедами.

Избирательный штаб Путина сдал в ЦИК 315 000 подписей, из которых отобраны для проверки 60 000. По закону для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%. «Это очень маленький объем подписей, признанных недействительными. Я думаю, что это рекордно малое количество. В прошлой избирательной кампании таких подписей было чуть больше 1%, насколько я помню», - прокомментировал зампред ЦИК.

В воскресенье ЦИК проверит подписи еще не менее трех кандидатов.

ЦИК завершил прием подписных листов от кандидатов в президенты 31 января. Из 15 человек, допущенных к сбору подписей, преодолеть этот этап смогли лишь шестеро. В понедельник сдал подписи президент Владимир Путин, во вторник – основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. В среду до ЦИК доехали коробки с подписями за телеведущую Ксению Собчак и председателя «Коммунистов России» Максима Сурайкина. На проверку подписных листов у ЦИК есть 10 дней.

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