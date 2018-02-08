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В России вышел на свободу первый из пожизненно заключенных

Осужденный к пожизненному сроку за убийство и расчленение жертвы 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению после 25 лет тюрьмы. Об этом пишет «Московский комсомолец», отмечающий создание опасного прецедента. Число осужденных к пожизненному сроку, которые могут претендовать на УДО, сейчас приближается к полутысяче.

Изначально Масалимов был признан особо опасным рецидивистом за повторное убийство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, и приговорен к смертной казни. Несколько лет он ждал расстрела, но в 1998 г. президент Борис Ельцин своим указом заменил ему высшую меру на пожизненное заключение.

Сначала Масалимов сидел в колонии для пожизненно осужденных «Вологодский пятак», затем был переведен в тюрьму «Полярная сова» поселка Харп Ямало-Ненецкого АО. Оттуда он писал жалобы в суд. В итоге из приговора исключили указание на признание его опасным рецидивистом и отягчающие обстоятельства. Статью переквалифицировали со ст. 102 на ст. 103 УК РСФСР, хотя срок наказания так и остался пожизненным.

Издание отмечает, что в Федеральной службе исполнения наказаний считают освобождение Масалимова результатом переквалификации приговора, а не УДО, хотя в некоторых документах суда указана именно последняя причина.

Сейчас Масалимов может находиться в Москве. Его видели в храме Святителя Дмитрия Ростовского. Там он говорил о намерении нанять адвокатов и судиться с государством в надежде получить жилье и компенсацию за излишне строгое наказание.