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Белый дом поддержал Израиль в конфликте на сирийской границе

США признают и поддерживают право Израиля на самозащиту, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя ситуацию на сирийско-израильской границе. Она призвала Иран «прекратить провокации» и действовать в направлении установления мира.

Такую же позицию высказала и представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По мнению госдепа, ответственность за эскалацию конфликта на сирийско-израильской границе несет Тегеран. «США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы и решительно поддерживают право Израиля на самооборону», – приводит Reuters слова представителя госдепа.

Израильские военные в ночь на 10 февраля обнаружили в воздушном пространстве страны иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Расценив это как провокацию, Израиль атаковал военные объекты в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку. В результате был сбит один израильский самолет, пилоты успели катапультироваться. Потери среди сирийцев и материальный ущерб уточняются.

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта на сирийской границе. МИД призвал все стороны «проявлять сдержанность» и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию.