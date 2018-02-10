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МИД России обеспокоен атакой Израиля на военные объекты в Сирии

Министерство иностранных дел России обеспокоено атакой израильских ВВС на военные объекты в Сирии. «Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле», – говорится в сообщении ведомства.

МИД призвал все стороны конфликта «проявлять сдержанность» и избегать действий, которые могут осложнить ситуацию. В ведомстве назвали недопустимым создание угроз для жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на 10 февраля обнаружили в воздушном пространстве страны иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Расценив это как провокацию, Израиль атаковал военные объекты в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку. В результате был сбит один израильский самолет, пилоты успели катапультироваться. Потери среди сирийцев и материальный ущерб уточняются.

Израиль попросил Россию вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники. Представители Израиля отметили, что не заинтересованы в усугублении насилия в Сирии.