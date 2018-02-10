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ВВС Израиля атаковали военные объекты на территории Сирии

Армия обороны Израиля атаковала военные объекты на территории Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате был сбит один израильский истребитель, два пилота успели катапультироваться, они госпитализированы.

Причиной для атаки Израиля стал обнаруженный на территории страны иранский беспилотник, запущенный из Сирии. ВВС Израиля сбили беспилотник и «в ответ на провокацию» начали атаку.

Позже стало известно, что сирийские системы ПВО отразили еще одну атаку ВВС Израиля. По данным сирийского государственного телевидения, взрывы были слышны в районе провинции Дамаск.