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Израильская армия атаковала позиции «Хамаса» в секторе Газа

Израильская армия атаковала позиции боевиков «Хамаса» в ответ на обстрел ракетами из сектора Газа. Об этом говорится в Twitter минобороны Израиля.

«При помощи танков и средств ВВС наши силы нанесли удар по двум целям боевиков «Хамаса» в секторе Газа. Удар стал ответом на ракетный обстрел территории Израиля», — уточняется в микроблоге.

Израильские системы ПВО «Железный купол» ранее перехватили две из трех ракет, запущенных из сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля - в Шаар ха-Негев и Сдот-Негев. Предыдущий раз ракетные обстрелы происходили 17 и 18 декабря. Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после 6 декабря, когда американский президент Дональд Трамп распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Власти США также признали Иерусалим столицей Израиля.

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