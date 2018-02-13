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МАК начал расшифровку параметрического самописца разбившегося Ан-148

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Межгосударственный авиационной комитет (МАК) начал расшифровку параметрического самописца Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье. Об этом говорится на сайте организации.

В течение ночи с 12 по 13 февраля специалисты МАК вели работы по вскрытию и восстановлению информации черных ящиков. Из-за механических повреждений защищенных модулей памяти потребовалось проведение их полной разборки с демонтажем носителей информации, отмечается в сообщении. Есть запись 16 полетов, в том числе и завершившегося катастрофой.

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области через 4 минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находился 71 человек, все погибли. После крушения сначала нашли параметрический самописец, а затем голосовой. У них были механические повреждения.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Новости

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибших в Сирии россиянах

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о погибших в Сирии россиянах, не являющихся военнослужащими. Он отметил, что в Кремле оперируют теми данными, которые касаются российских военнослужащих, которые принимают участие в операции ВКС России в Сирии, передает «Интерфакс».

Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, Кремль не располагает, добавил Песков и посоветовал обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Ранее о том, что в Сирии погибли «российские наемники», сообщили телеканалы CBS и CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Они назвали это первым случаем, когда российские граждане погибли при атаке американских сил. Пентагон официально не подтверждал гибель россиян, а Минобороны России сообщало, что в районе ударов коалиции нет российских военных. Позже бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал во «В контакте», что под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера», а потери россиян близки к сотне человек.

В понедельник группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team назвала имена бойцов «ЧВК Вагнера», которые предположительно погибли в Сирии. «Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», – отмечала CIT.

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Политика
Новости

Песков подтвердил корректировку графика Путина из-за простуды

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину отмены ряда публичных мероприятий с участием Владимира Путина. «Президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет», – сказал он во вторник журналистам.

Ранее в понедельник Путин отменил поездку в Сочи, в течение дня он работал в Кремле. На встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» Путин извинился за севший голос, было заметно, что президент простужен. На вторник у Путина был запланирован визит в Ставрополь, он также был отменен, говорили ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей».

Не состоится назначенное на вторник совещание по развитию микроэлектроники в Москве, сказал журналистам Песков. По его словам, совещание передвинуто, его новая дата пока не определена. Причина: неготовность ряда вопросов для обсуждения в присутствии президента, уточнил Песков. В среду Путин не поедет и на ВДНХ, где состоится форум «Наставник», добавил представитель Кремля: «Это объяснимо», – сказал он. Тем не менее президент встретится с участниками форума, добавил Песков.

Путин продолжает работать, его график сохраняется, с учетом простуды, резюмировал Песков: «Зима, сами понимаете».

Кто еще будет агитировать за Владимира Путина

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали стоимость продажи подмосковных коттеджей в 2017 году

Ведомости
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В среднем бюджет проданных в 2017 г. коттеджей на вторичном рынке в Московском регионе составил 101 млн руб., что на 35% выше, чем в 2016 г. подсчитали эксперты Knight Frank.

Увеличение средней стоимости проданных коттеджей связано с появлением крупных сделок (бюджетом более 300 млн руб.), говорится в сообщении компании. Так, если в 2016 г. не было продано ни одного коттеджа стоимостью более 300 млн руб., то в 2017 г. было заключено восемь сделок по такой цене. При этом сократилось количество сделок в бюджете до 50 млн руб. (на 5 п. п.). «Покупателями дорогих объектов были россияне, которые не преследовали инвестиционные цели», – поясняет заместитель директора департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик.

Всего по итогам прошлого года было продано 104 коттеджа, что на 13% меньше, чем в 2016 г. При этом в основном покупатели интересовались объектами в районе Новорижского шоссе (59% сделок).

Больше половины сделок заключалось с коттеджами, расположенными в поселках на расстоянии не более 20 км от Москвы.

Выросла и средняя площадь проданного коттеджа – на 14% (с 453 кв. м в 2016 г. до 518 кв. м в 2017 г.). Однако по-прежнему основной интерес покупателей сконцентрирован на небольших коттеджах площадью до 500 кв. м (63%).

Что касается первичного рынка, то на начало января 2018 г. в Московском регионе к продаже предлагалось 514 элитных коттеджей общей стоимостью более 63 млрд руб.

На начало 2018 г. средняя стоимость коттеджей, выставленных на продажу на первичном рынке, составила 123 млн руб., что на 19% ниже, чем годом ранее.

Бизнес
Новости

ВТБ ответил на претензии британской спецслужбы к IPO En+ в Лондоне

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Размещение акций российской En+ на Лондонской бирже было прозрачным, а погашение задолженности перед совладельцем компании – банком ВТБ – за счет средств от IPO не нарушало санкции, заявили в пресс-службе ВТБ.

«IPO En+ – абсолютно прозрачная транзакция, которая была реализована в полном соответствии со всеми рыночными требованиями, – подчеркивают в ВТБ. – Заявления, что погашение задолженности перед ВТБ средствами, вырученными от IPO En+, якобы нарушало санкционный режим, ни на чем не основаны и являются абсолютно лживыми, так как проведенные финансовые транзакции не подпадают под санкции».

Сделка стала самой крупной в сегменте Metals & Mining в мире с 2011 г., напоминают в банке. В ее сопровождении приняли участие 11 инвестбанков, семь из которых являются глобальными игроками, включая четыре банка из США, два банка из Швейцарии и один из Франции. Основная часть акций была выкуплена иностранными инвесторами из разных регионов, включая США, Европу, Ближний Восток и Азию, указывают в ВТБ.

Проспект эмиссии бумаг был согласован британским управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), а размещений акций – Лондонской фондовой биржей, отмечают в ВТБ.

В ВТБ также обращают внимание, что банк стал акционером En+ в 2011 г. задолго до введения санкций.

Группа ВТБ осуществляет все операции в соответствии с установленными правилами и регуляторными требованиями, включая ограничительные меры со стороны международных организаций и правительств, указывают в банке. 

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность в связи с тем, что размещение акций российской энергокомпании En+ на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой.

По данным издания, вопросы у MI6 возникли в связи с акционерами компании – банком ВТБ, который находится под санкциями Евросоюза и США, и бизнесменом Олегом Дерипаской. Собеседники издания отмечали, что En+ принадлежит почти половина в алюминиевой компании Дерипаски UC Rusal, осуществляющей поставки для российского оборонного комплекса.

В En+ в ответ на публикацию заявили, что издание «делает множество лживых обвинений», которые наносят репутационный ущерб компании. Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС и компания всегда следовала требованиям санкций, подчеркивали в En+.

En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже в ноябре 2017 г. Компания привлекла за счет допэмиссии $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска. Размещение стало крупнейшим IPO российской компании с 2012 г.

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Политика
Новости

Госдепартамент назвал условия отмены санкций против России

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Санкции против России могут быть отменены, но при соблюдении определенных условий. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря Кэтлин Кавалек.

Она говорила про два вида санкций: введенные после ситуации на юго-востоке Украины, а также после президентских выборов в США. Первые санкции могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, сказала Кавалек: «Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены». Вторые санкции были введены в ответ на вмешательство России в выборы, напомнила она. «Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», – добавила она.

Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал об их неприемлемости, подчеркивает Кавалек. Они не будут продлены, если разрешить ситуацию, которая вызвала их введение, отметила она.

В конце января минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» – список чиновников и бизнесменов, которых американские власти считают близкими к президенту России Владимиру Путину. Всего в докладе оказалось 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо санкций или ограничений. Однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что в ближайшее время вслед за публикацией «кремлевского доклада» будут введены новые санкции.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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Финансы
Новости

ВЭБ рассмотрит вариант объединения «Глобэкса» и Связь-банка в апреле

Ведомости
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Вопрос объединения принадлежащих Внешэкономбанку (ВЭБ) «Глобэкса» и Связь-банка будет вынесен на обсуждение наблюдательного совета госкорпорации в апреле, сообщил журналистам председатель банка развития Сергей Горьков.

«Мы сейчас создали рабочую группу, изучаем, что нам дает объединение. И считаем, что объединение – наиболее правильное решение в данной ситуации, на данном рынке, потому что оно дает достаточно неплохую экономию, – сказал Горьков (цитаты по "Интерфаксу"). – В принципе создается хороший объединенный банк, который, если будет "окно", можно будет тогда когда-то продавать».

По словам Горькова, «решения пока формального по объединению нет, но мы внутри себя над этим активно работаем».

Решение о слиянии банков может быть принято в апреле. «Мы вынесем на набсовет в апреле этот вопрос, сейчас прорабатываем», – указал Горьков.

«Глобэкс» и Связь-банк были переданы ВЭБу на санацию в 2008–2009 гг. По итогам проведенного финансового оздоровления банки стали кредитными организациями, которые смогут нормально работать, говорил в декабре в интервью «Ведомостям» Горьков.

ВЭБ намеревался продать «Глобэкс» и Связь-банк еще до конца 2017 г. Однако этому мешала рыночная конъюнктура. Горьков отмечал, что возможность продажи может появиться в 2018 г.

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Технологии
Новости

Исландия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за майнинга биткойнов

Ведомости
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Резко возросшее потребление электроэнергии в центрах майнинга биткойнов в Исландии может привести к нехватке электроэнергии во всех жилых домах в стране, рассказал BBC представитель исландской энергокомпании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон.

«То, что мы сейчас видим, – это, по-моему, практически экспоненциальный рост потребления [энергии] в центрах обработки данных», – считает он. По подсчетам Сигурбергссона, майнинг биткойнов в этом году потребует около 840 ГВт/ч электроэнергии для поддержания работы компьютеров дата-центров и систем охлаждения. В то же время на обеспечение всех домов в стране электричеством требуется 700 ГВт/ч ежегодно, приводит он данные. В Исландии проживает около 340 000 человек.

Он добавил, что получает много звонков от потенциальных инвесторов или компаний, желающих построить центры обработки данных в Исландии. Однако, уточнил Сигурбергссон, проектов так много, что если все они будут реализованы, то Исландии не хватит электроэнергии. В последние годы в стране появляется все больше дата-центров, многие из них построены компаниями, которые привлекает экологически чистая репутация страны. Практически 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Майнинг криптовалюты в Исландии недавно получил импульс благодаря запуску проекта Moonlite – крупного дата-центра, который позволит манить криптовалюты, в том числе биткойны, отмечает BBC. Центр будет открыт в этом году, для начала ему понадобится 15 МВт электроэнергии, хотя ожидается, что в будущем потребности в электроэнергии возрастут.

Технологии
Новости

ФАС сняла часть претензий с «Вымпелкома» по национальному роумингу

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) частично сняла претензии с «Вымпелкома» (бренд «Билайн») по делу о национальном роуминге, не обнаружив за оператором связи нарушений при заключении межоператорских соглашений, сообщает ФАС.

«Вымпелком» признан комиссией ФАС виновным в завышении цен на национальный роуминг, но оператор добровольно устранил нарушения. В то же время за «Вымпелкомом» ФАС не выявила нарушений при заключении межоператорских соглашений. «Дело в этой части прекращено», – указывают в службе.

ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении каждого из операторов большой четверки летом 2017 г. Антимонопольный орган обвинил операторов в установлении монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений.

4 декабря «Вымпелком» анонсировал изменение тарифов, а с 14 декабря начал их применять на услуги связи в национальном роуминге. В этой связи ФАС решила не выдавать предписание компании. Однако за нарушение закона о защите конкуренции «Вымпелкому» полагается штраф, его размер может быть снижен в связи с позицией, отметили в ФАС.

«На протяжении всего рассмотрения антимонопольного разбирательства компания "Вымпелком" оказывала содействие комиссии ФАС России. Результатом этого может стать смягчение административной ответственности при наложении штрафа», – подчеркнул замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

В феврале ФАС также рассмотрит дела по национальному роумингу против МТС, «Мегафона» и «Теле2». ФАС потребовала от операторов представить предложения по снижению тарифов в национальном роуминге. Служба грозилась изъять дополнительный доход от завышения тарифов.

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Бизнес
Новости

«Газпром» объявил о реорганизации экспортного блока

Ведомости
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«Газпром» решил реорганизовать структуру экспортной деятельности, сообщила компания. План реорганизации предусматривает создание интегрированного международного подразделения по сбыту, которое будет отвечать за поставки, трейдинг и маркетинг для всего экспортного портфеля «Газпрома».

Создание подразделения будет проходить в два этапа в течение двух лет: на первом этапе пройдет слияние и оптимизация деятельности и активов компаний группы Gazprom Germania GmbH, а на втором – Gazprom Germania GmbH будет операционно объединена с ООО «Газпром экспорт».

Как пишет «Интерфакс», «Газпром» был вынужден объявить о реорганизации из-за проявляющихся кадровых перестановок в экспортном блоке – на прошлой неделе было объявлено о смене руководства компании Wingas и об отставке главного управляющего директора Gazprom Marketing and Trading Виталия Васильева. По данным агентства, реорганизация предусматривает масштабные сокращения персонала в зарубежных подразделениях, продажу активов и отказ от рисковых и убыточных операций.

Как сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, в конце 2017 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сформировал управляющий комитет по реализации проекта реструктуризации экспортной и зарубежной сбытовой деятельности «Газпрома».

Финансы
Новости

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Ведомости
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ВТБ в среднем на 1 п. п. снизил ставки по кредитам наличными и программе рефинансирования, говорится в сообщении банка.

По продукту «Кредит наличными» (кредит до 5 млн руб. на срок до пяти лет) ставка снижена с 15 до 13,9%.

В рамках рефинансирования теперь доступны кредиты от 12,5% годовых. Программа позволяет погасить до шести любых кредитов других банков, как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн руб. и сроком до пяти лет, без поручительства третьих лиц во всех регионах присутствия ВТБ.

Ставка по кредиту «Ипотечный бонус» снижена с 13,5 до 12,5%. Его могут получить клиенты, имеющие действующий ипотечный кредит в любом российском банке. В рамках программы кредит наличными на сумму от 400 000 до 5 млн руб. предоставляется на срок до пяти лет.

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Бизнес
Новости

Срок строительства «Газпром центра» в Минске продлен на два года

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Срок завершения строительства многофункционального комплекса «Газпром центр» в Минске перенесен с 2018 на 2020 г. Соответствующий указ президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликован на национальном правовом портале.

Согласно указу инвестор или организация, ведущие строительство, освобождаются от арендной платы за земельный участок вплоть до 2021 г.

Строительство «Газпром центра» в Первомайском районе Минска на участке в 8,27 га на месте снесенного автовокзала «Московский» началось в 2015 г. по указу Лукашенко. Проект реализует «дочка» «Газпрома» – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Всего через год после начала строительные работы были приостановлены.

Предполагается, что «Газпром центр» объединит девять зданий, самое высокое из которых будет иметь 36 этажей. В составе центра возведут гостиничный комплекс, конгресс-центр, торговую зону, а также медицинский, спортивный и детский учебно-развивающий центры.

«Газпром трансгаз Беларусь» в феврале сообщил о том, что новым генподрядчиком станет итальянская компания Codest. Она должна возобновить строительные работы.

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