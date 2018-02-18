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Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США слишком много времени тратят на расследование российского вмешательства в выборы, поэтому они упустили стрелка из Флориды, считает президент США Дональд Трамп.

«Очень грустно, что ФБР пропустило многочисленные сигналы, посланные стрелком из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать сговор России с кампанией Трампа – нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте всех нас гордиться!» – написал Трамп в Twitter.

Стрельба в школе в американском штате Флорида произошла в среду, 14 февраля. Жертвами стали 17 человек. Полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Он готов пойти на сделку со следствием и признать вину, если прокуроры не будут требовать для него смертной казни, сообщил журналистам адвокат обвиняемого.