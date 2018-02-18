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В Иране разбился пассажирский самолет

В иранской провинции Исфахан разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 60 пассажиров, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на экстренные службы. Самолет летел из Тегерана в Ясудж.

По предварительным данным, несколько человек могли выжить. Подробностей пока нет.

По данным онлайн-табло, самолет из Тегерана в Ясудж вылетел в 8.00 по местному времени (7.30 мск). Самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman Airlines.