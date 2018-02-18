Муфтият Дагестана назвал ваххабитом устроившего стрельбу в Кизляре
Муфтият Республики Дагестан сообщил, что мужчина, открывший стрельбу во время празднования Масленицы в Кизляре, был ваххабитом. «Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют», – говорится в сообщении организации. Муфтият осудил действия стрелявшего и выразил соболезнования близким погибших.
В воскресенье в дагестанском городе Кизляр местный житель открыл огонь по толпе прихожан, возвращавшихся из храма. По уточненным данным, погибли пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский минздрав. Все погибшие – женщины. Еще четыре человека госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший был ликвидирован.
В республиканском главке МВД уточнили, что выстрелы производились из охотничьего ружья. Среди раненых две местные жительницы, а также сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейский получил ранение в ногу, он госпитализирован.
Следователи возбудили два уголовных дела – по статьям об убийстве двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, говорится в сообщении дагестанского управления Следственного комитета России. Личность стрелка установлена, им оказался 23-летний местный житель.