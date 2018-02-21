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МИД не исключил ответные меры в случае введения санкций США в отношении «списка Мюллера»

МИД России допускает возможность применить ответные меры в случае введения санкций в отношении 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования, - сказал Рябков (цитаты по ТАСС). - Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить [об ответных мерах], надо посмотреть, что реально будет происходить в данной сфере».

Дипломат подчеркнул, что заявления властей США о якобы вмешательстве России в американские выборы негативно сказывается на двусторонних отношениях стран.

По словам Рябкова, действия США по этому вопросу скоординированы «с учетом нашего внутреннего календаря - парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России».

16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 г. В частности, обвинения предъявлены бизнесмену Евгению Пригожину и его компаниям «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей».

Госдепартамент США рассмотрит возможность введения санкций в отношении лиц из «списка Мюллера», сообщала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Кремль неоднократно опровергал обвинения во вмешательстве России в выборы в США и других странах.