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Белый дом назвал очевидным вмешательство России в выборы президента США

Россия совершенно очевидно вмешивалась в американские президентские выборы, однако это не повлияло на их исход, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Совершенно очевидно, что Россия вмешивалась в выборы. Также очевидно, что это не повлияло на выборы. И совершенно очевидно, что окружение [на тот момент кандидата в президенты Дональда] Трампа не вступало в сговор с русскими», - сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп действует по отношению к России гораздо более жестко, чем предыдущее руководство Белого дома. «Могу вас заверить, Россия от этого не в восторге», - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проводит более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник, и обвинил Барака Обаму в бездействии во время предполагаемого вмешательства в выборы.

16 февраля власти США предъявили 13 россиянам и трем организациям обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В частности, обвинения предъявлены бизнесмену Евгению Пригожину и его компаниям «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей».

Кремль неоднократно опровергал обвинения во вмешательстве России в выборы в США и других странах.