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Грудинин назвал свою зарплату в совхозе им. Ленина

Ежемесячная зарплата кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на посту директора подмосковного совхоза им. Ленина в прошлом году составляла 2 млн руб., рассказал сам Грудинин в интервью Русской службе BBC.

По данным опубликованной на сайте Центризбиркома декларации о доходах, за шесть лет Грудинин заработал 157,4 млн руб. На его банковских счетах хранится 5,92 млн руб. Выдвиженец от КПРФ также задеклалировал 1,99 млн акций совхоза и 4% компании «ТТ девелопмент».

Супруга Грудинина заработала за тот же период 2,6 млн руб., плюс 2 млн руб. хранится на счетах, следует из декларации. На жену Грудинина зарегистрированы две квартиры в Москве и Подмосковье площадью 58,7 и 102,1 кв. м, а также автомобили Lexus RX350 и Lexus RX450 2012 года выпуска, кроме того, она владеет 50% в компании «Таир».

Грудинин жаловался в ЦИК на предвзятое отношение телеканалов. По данным КПРФ, большинство телесюжетов о нем носило негативный оттенок. Чаще всего телеканалы припоминали кандидату от Компартии неразбериху с его зарубежными счетами (Грудинин уведомил об их закрытии, но ЦИК говорил, что налоговики такой информации не получили), а также наличие у членов его семьи недвижимости за рубежом и «обманутых пайщиков» совхоза.

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